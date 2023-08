PSG fortsætter offensiv oprustning med Barcelona-spiller

PSG har allerede en potent offensiv. Klubben råder over Neymar og Kylian Mbappé, og tidligere i denne uge blev det portugisiske stortalent Goncalo Ramos hentet til angriberposten.

L’Equipe beretter om en overgangssum i nærheden af 50 millioner euro, hvilket er cirka 375 millioner kroner.

Klubpræsident Nasser Al-Khelaifi betoner vigtigheden af at have en stærk og bred trup i bestræbelserne på at indfri målet om at vinde Champions League.

- Vi er meget glad for, at Ousmane Dembélé er skiftet til PSG, og han bliver en vigtig spiller for vores klub, som er på vej ind i en ny æra, lyder det fra klubpræsidenten.