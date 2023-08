FCK forlænger sejrsstime efter sene scoringer mod OB

FCK’s Orri Oskarsson havde to store chancer i løbet af første halvleg, men begge gange udeblev skarpheden hos den islandske angriber.

Stillingen ved pausefløjt var således 0-0.

OB var bedst fra anden halvlegs start. Efter 57 minutters spil fik gæsterne betaling for det hårde arbejde, da Charly Nouck bragte holdet i front efter en flot dribletur, der mundede ud i en sikker scoring med indersiden.

Herefter pressede FCK på for at få udlignet, mens OB stod dybt og forsvarede. Med lidt under et kvarter tilbage fik indskiftede Lukas Lerager udlignet til 1-1 på et hjørnespark.

FCK satte alt ind på at hente sejren, men bevarede samtidig roen og spillede klogt. Det gav pote i det 90. minut, hvor offensivspilleren Elias Achouri fik scoret på et langskud, som tog en afretning.