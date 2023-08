Lyngby-boss bekræfter: Salg af forsvarsprofil er tæt på

Nicas Kjeldsen ønsker dog ikke at bekræfte, hvem den købende klub er.

- Det kan vi tage mandag eller tirsdag, siger Lyngby-chefen med et smil.

Udsigten til at miste Lucas Hey behager ikke Lyngby-træneren Freyr Alexandersson, der dog er stolt over forsvarsspillerens udvikling hos de kongeblå.

- Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg mister en af mine dygtigste fodboldspillere, men jeg er også rigtig stolt over Lucas’ rejse med os.

- Han kom ind som U19-spiller og har udviklet sig til at være en profil for os. Han har potentiale til at spille på et langt højere niveau end Superligaen. Det er jeg tilfreds med, siger Alexandersson.

Den islandske træner spår, at Hey inden for en overskuelig fremtid kunne have taget et endnu større skridt, hvis han havde valgt at blive hos Lyngby.