Lyngby knuste FC Midtjylland efter tidlig udvisning

En tidlig udvisning blev kampafgørende, da Lyngby på hjemmebane kørte en 4-1-sejr over FC Midtjylland i hus søndag.

FCM spillede i undertal fra kampens sjette minut, efter at forsvarsspilleren Stefan Gartenmann modtog et direkte rødt kort for en alt for sen tackling på Lyngby-profilen Tochi Chukwuani.

Lyngby udnyttede overtallet til fulde og tog teten på opgøret, der størstedelen af tiden foregik på hjemmeholdets præmisser.