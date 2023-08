AGF spolerede Hvidovres hjemmebanefest med hårdt tilkæmpet sejr

Særligt Hvidovre-kanten Lirim Qamili voldte problemer for gæsternes defensiv, hvorfor det var ekstra ærgerligt for værterne, at han efter 19 minutter måtte udgå med en skade.

Gæsterne trak derefter tempoet en anelse ud af kampen, og fem minutter senere kom holdet stik mod spil og chancer foran med 1-0, da AGF-spids Patrick Mortensen nemt kunne prikke bolden i mål efter kampens første store chance.

Målet ændrede kampbilledet til aarhusianernes fordel.

Gæsterne satte sig på spillet, mens Hvidovre, der spillede meget fysisk, lå og lurede på de hurtige omstillinger.

Efter pausen var der kommet langt mere kvalitet i AGF´s afleveringer, og holdet fortsatte med at styre spillet.