Hvidovre præciserer: Udefans må gerne stå på mobiltribuner

Hvidovre IF er søndag vært for en fodboldkamp i landets bedste række for første gang i 26 år.

Og alt er ifølge direktør Bo Tue Knudsen klappet og klar, efter at man de seneste uger har knoklet for at leve op til de skærpede krav, der er til stadion og faciliteter i Superligaen.

Mobiltribuner er opsat bag det ene mål for at leve op til kravet om minimum 10.000 pladser, og her skal AGF’s medrejsende fans opholde sig søndag.