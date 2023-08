Tom Brady har købt sig ind i engelsk fodboldklubs ejerkreds

- Birmingham er en ikonisk klub med så meget historie og passion. Det er en ære for mig at blive en del af klubben, siger Tom Brady til klubbens hjemmeside.

Birminghams bestyrelsesformand, Tom Wagner, hilser Tom Brady velkommen i klubben, hvor NFL-legenden også skal have en rådgivende rolle.

- At Tom Brady kommer til Birmingham City er lidt af et signal. Vi sætter barren på verdensklasseniveau.

- Tom bliver investor, men han dedikerer også sin tid for at give os sin ekspertise som bestyrelsesformand for vores advisory board, siger Tom Wagner til klubbens hjemmeside.