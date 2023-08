»Børnefodbold«



FC København stillede offensivt til start med den offensive firkløver Diogo Goncalves, Roony Bardghji, Elias Achouri og den unge islænding Orri Óskarsson.

Særligt de to sidstnævnte spillede en betydelig rolle i onsdagens opgør mod islandske Breidablik. Nytilkomne Elias Achouri skulle kun bruge et kvarters spil på banen til at vende 0-1 til 4-1, mens Orri Óskarsson med et hattrick gjorde det onde ved Breidablik og sin far, der lidt kuriøst er træner for det islandske mesterhold.

De to profiler spillede også en betydelig rolle i FCK-offensiven denne lørdag mod Randers. Først sendte Diogo Goncalves bolden ind bag Randers-målmand Patrik Carlgren til 1-0, og efter en halv time var føringen tredoblet, da portugiseren scorede sikkert på et straffespark tilkendt Orri Óskarsson. Imellem hans to mål havde Roony Bardghji udnyttet en Rasmus Falk-genialitet til 2-0.