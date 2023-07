Den 20-årige angriber bliver i Manchester United i så fald holdkammerat med blandt andre Christian Eriksen, som han kender fra sine indtil videre korte landsholdskarriere.

Han debuterede for nationalmandskabet sidste efterår, fik sit store gennembrud med et hattrick i marts mod Finland og står noteret for seks kampe og seks mål.

For Atalanta har Højlund scoret 10 mål i 34 optrædener. Forinden brød han igennem med 12 mål i 21 kampe for Sturm Graz, mens det i FC København blev til mere beskedne 5 mål i 32 kampe.