Langskudsperle sikrede Viborg et point mod Lyngby

Kampen skiftede dog karakter efter pausen, hvor Viborg kom mere over kanterne, og holdet bombarderede gæsternes felt med indlæg. Et drømmemål af Viborgs Ibrahim Said sørgede for, at kampen endte uden vinder.

Viborg og Lyngby fik dermed deres første ene point på kontoen, efter begge hold tabte første kamp i sæsonpremieren sidste weekend.

Lyngby kom stærkt fra start, og inden der var spillet fem minutter, havde angriberen Frederik Gytkjær allerede misbrugt to store chancer, mens Viborg stort set ikke var kommet over midten.