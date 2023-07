Uefa langer Financial Fair Play-bøder ud til storklubber

Spanierne har fået den største bøde af de to. Den lyder på 500.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner. Det får de for at have inkluderet indtægter i regnskabet, som ikke skulle medtages ifølge Uefas regler.

Manchester United må punge ud med 300.000 euro, 2,2 millioner kroner, for et underskud, der var lidt større, end hvad reglerne tillader.

Den belgiske mesterklub Royal Antwerp og tyrkiske Trabzonspor modtog de største bøder.

Begge klubber skal betale to millioner euro (små 15 millioner kroner) for brud på reglerne.