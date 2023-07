16/07/2023 KL. 10:00

På den anden side af jorden klapper de minikænguruer og forbereder sig til VM

Der er fordele og ulemper ved at spille en slutrunde næsten 14.000 km væk. Spørg bare kvinderne på fodboldlandsholdet. For en uge siden landede de i Perth for at blive klar til VM.