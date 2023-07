Spanske stjerner giver Danmark klø i sidste VM-test

På mandag drager Danmarks bedste fodboldkvinder til Australien for at spille VM, og onsdag fik de at smage, hvor højt niveauet skal være, hvis de vil nå langt i slutrunden på den anden side af kloden.

Foran 5647 rødhvide tilskuere på det gamle superligastadion i Gladsaxe blev Danmark pillet fra hinanden af Spanien og tabte 0-2.