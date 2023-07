Fifa forbyder regnbuestribede armbind til VM

Anførerne får mulighed for at vælge mellem et af de otte budskaber til brug under hele turneringen eller et nyt til hver kamp.

Holdlederen for det tyske kvindelandshold, Maika Fischer, var i marts den første til at udtale sig om, at kun Fifa’s officielle anførerbind ville blive tilladt til VM.

I april oplyste DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, at Fifa dengang ikke havde truffet sin endelige beslutning om spørgsmålet.

Han sagde dog, at det danske kvindelandshold havde tænkt sig at spille med et regnbuestribet anførerbind under slutrunden, hvis Fifa ville tillade det.

Regnbuefarverne er et symbol på LGBT+-personer og bæres ofte som støtte til dem.

Åbningskampen til VM spilles 20. juli. Danmarks første kamp er mod Kina 22. juli.