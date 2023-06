Medie: Manchester City forklædte ejerindskud som sponsorat

Etisalat er ligeledes majoritetsejet af De Forenede Arabiske Emirater.

Ifølge The Times fremgår det yderligere af rapporten, af den mystiske mand navngives af Manchester Citys advokat som værende Jaber Mohamed, der beskrives som en fondsmægler.

Men hvorfor Etisalat eller Manchester Citys ejer skulle have haft brug for finansiel assistance til at betale sponsoratet, undrer tilsynet.

Manchester City forsvarer sig ifølge The Times med, at Etisalat tilbagebetalte pengene fra manden, der omtales som mystisk, til sin ejer i 2015.

Det afholdte dog ikke Uefa fra i 2019 at pålægge Manchester City et toårigt forbud mod at deltage i europæiske turneringer, hvilket dog senere blev ophævet af Den Internationale Sportsdomstol (CAS).