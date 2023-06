Viktor Fischer indstiller karrieren i en alder af 29 år

Både lejeaftalen og kontrakten mellem Fischer og Antwerp er dog ophævede, skriver klubben.

Så sent som 11. juni spillede Fischer sin seneste kamp. Det var et kort indhop for AIK. Han spillede sin seneste kamp fra start 7. maj mod Malmö FF.

AIK’s sportschef, Thomas Berntsen, siger til klubbens hjemmeside, at både klubben og Fischer var enige om, at lejeaftalen skulle ophæves før tid.

- Viktor har i sin tid i klubben bidraget på den bedste måde, som han kunne, men skader efter en lang karriere gør, at han ikke har kunnet deltage og bidrage på den måde, som vi alle har ønsket, siger Thomas Berntsen.