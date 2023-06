Manchester City slår kløerne i Chelsea-kroat

Siden har han været en vigtig balancespiller på Chelseas centrale midtbane i 221 kampe. Han havde egentlig kontrakt til sommeren næste år, men smutter et år før tid.

Nu skal han i stedet forsøge at vinde træner Pep Guardiolas gunst og spille sig til en plads på Manchester Citys stjernespækkede mandskab.

- Det er et fremragende skifte for mig, siger Mateo Kovacic ifølge Citys hjemmeside.

- Alle, der har set det her hold under Pep, ved, hvor gode de er. Det er det bedste hold i verden. Det er en drøm for alle fodboldspillere at blive en del af sådan et hold, siger Kovacic.