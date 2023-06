USA får værtskabet for første udvidede klub-VM i 2025

I det nye format vil 32 hold deltage i turneringen, der afvikles over en måneds tid om sommeren hvert fjerde år med begyndelse i 2025.

- Fifas klub-VM vil blive det største inden for professionel klubfodbold for herrer, siger Fifa-præsident Gianni Infantino ifølge Reuters i forbindelse med tildelingen af værtskabet.

- Med den nødvendige infrastruktur på plads samt en massiv lokal interesse er USA den ideelle vært til at skyde denne nye, globale turnering i gang.

Champions League-vinderne fra 2021 til 2024 er garanteret deltagelse i klub-VM om to år. For Europas vedkommende betyder det, at Chelsea, Real Madrid og Manchester City allerede er klar turneringen.