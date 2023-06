OB snupper transferfri topscorer fra Hobro

- Siden 2019 har han tilpasset sig Danmark og dansk fodbold, hvilket gør tilvænningen kortere til OB og 3F Superligaen. Vi glæder os nu til at starte arbejdet sammen med Deedson i de kommende sæsoner, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB, til ob.dk.

Den venstrebenede kantspiller lavede 11 mål og blev topscorer for Hobro i sidste sæson.

- OB er en stor klub – for mig er det en af de fem største i Danmark – og fansene er fede, så jeg elsker, at jeg nu er her. Nu glæder jeg mig bare til at spille den første hjemmekamp med mine nye holdkammerater foran alle fansene, siger Don Deedson Louicius til ob.dk.