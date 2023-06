FC Nordsjælland kvindehold vandt pokalen

Der var gratis adgang, og 3006 tilskuere var på plads på tribunerne, hvor også det danske kvindelandshold havde taget plads.

Det betød, at et pigehold fra Fortuna Hjørring i første halvleg havde mest travlt med at observere stjernerne på rækken foran sig, og det var de måske bedst tjent med.

I hvert fald spillede Fortuna Hjørring forfærdeligt i kampens indledning, hvor FCN skabte den ene chance efter den anden.

Princess Marfo skød lige forbi mål, og Karen Linnebjerg hamrede kuglen på stolpen, inden der var gået ti minutter.