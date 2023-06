FC Nordsjælland henter Tverskov på fri transfer

- Men nu har jeg ro i maven og er sikker på, at jeg har truffet den helt rigtige, siger Tverskov.

I karrierens løb er Tverskov noteret for 247 kampe i Superligaen. Før OB-tiden spillede han i Randers FC.

- Jeg er en naturlig leder, der går forrest, og her er der en masse unge spillere med brug for nogle støttende pæle rundt om sig.

- Det er en af de kvaliteter, jeg har, og det er noget, jeg rigtig gerne vil udvikle endnu mere på, fordi jeg synes, at det er spændende. Så derfor giver det her skifte rigtig god mening for mig, siger han.