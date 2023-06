Kolleger lovpriser Højbjergs enorme motor

Landsholdsanfører Simon Kjær er dybt imponeret af sin 27-årige holdkammerat.

- Han kommer med en fantastisk energi, det har han altid gjort. Vi skal bare lade Pierre folde sig ud, for han har så meget kvalitet på og uden for banen, og han er en meget speciel karakter, som vi bare skal have åbnet op for.

- Han er en person, der tænker meget over tingene, han er super ærgerrig og professionel på alle parametre, siger Simon Kjær.

Han forventer, at Tottenham-profilen bliver endnu bedre i fremtiden.