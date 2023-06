Italien tog Nations League-bronze for anden gang

Men få minutter efter var Italien igen farlige, da indskiftede Federico Chiesa efter en husmandsfinte kunne sende bolden i mål til 3-1.

Manchester Uniteds Wout Weghorst forsøgte at pynte på resultatet for Holland, men angriberens mål blev annulleret af VAR grundet offside.

Det lykkedes til gengæld hollandske Wijnaldum, der køligt fik sendt bolden i kassen til det endelige resultat 3-2, hvor spændingen levede til det sidste.

Det plejer ellers ikke at være nogen målfest, når de to hold mødes. De seneste tre gange Italien og Holland har spillet, er der ikke blevet scoret mere end to mål per kamp.

Ingen af de to hold har haft nogen særlig prangende start på landsholdsåret heller. Både Italien og Holland har tabt to ud af de tre landskamp, som holdene har spillet i 2023.