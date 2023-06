Christian Eriksen: Vi var bare pivheldige

Christian Eriksen erkender, at det danske fodboldlandshold var heldige med at vinde 1-0 hjemme over Nordirland i EM-kvalifikationen.

I kampens tillægstid fik nordirerne annulleret et mål for offside. Det skete efter et længere VAR-tjek.

- Vi var bare pivheldige.

- Når det tager lang tid med VAR, er det altid fordi, der er meget tvivl, og så plejer det at blive underkendt. Det blev det heldigvis. Det her er en utrolig lettelse for os, siger Christian Eriksen til TV 2 Sport.