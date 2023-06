Tyskland reddede æren med sen udligning i jubilæumskamp

Det ukrainske folk har haft det svært, siden Rusland for over et år siden invaderede landet, men det var næppe planen, at de tyske spillere skulle være så gæstfri på banen, som tilfældet var mandag.

Alt gik planmæssigt fra start for jubilarerne. Efter at have brændt en kæmpechance efter få minutter bragte Niclas Füllkrug, der til dagligt spiller for Werder Bremen, tyskerne i front efter seks minutter.

Han rettede heldigt Marius Wolfs afslutning af, men derfra var der ikke meget held tilbage for hjemmeholdet.