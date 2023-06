HB Køges fodboldkvinder har fuldført mesterskabs-hattrick

Udeholdet kom foran lige før pausen efter en kæmpe fejl af HB Køge-keeper Alberte Vingum efter et hjørnespark, men knap midtvejs i anden halvleg fik stemningen et stort løft.

Emma Færge smed et hjørnespark mod bageste område, og her pandede amerikanske Kelly Fitzgerald kuglen i en flot bue og i nettet til stor begejstring for det velbesøgte Capelli Sport Stadion.

Tidligere i denne uge meddelte HB Køge, at klubben efter denne sæson mister sin cheftræner, Søren Randa-Boldt, som har stået i spidsen for holdet i de seneste to sæsoner.