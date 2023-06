Investorer pumper flere millioner ind i Lyngby

Pengene skal bruges til ”fortsat udvikling af klubben”.

- De 10 millioner kroner er et vidnesbyrd om, at valutaen for os ikke alene er resultaterne på banen.

- Vi ejere kigger på det samlede projekt, og den store fremgang med akademiet, sponsorer, tilskuere, samarbejder i regionen og følelsen af, at hele Lyngby er sammen om det, giver os en fantastisk platform til at fortsætte vores udvikling, siger Mads Byder til hjemmesiden.

Friends of Lyngby overtog i 2018 ejerskabet af den dengang økonomisk kriseramte klub. Investorkredsen tæller blandt andre den nuværende Lyngby-spiller Andreas Bjelland.