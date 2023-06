Saudiarabisk mesterklub skriver tre år med Benzema

Sportsligt får angriberen næppe meget ud af opholdet i Saudi-Arabien, men en i forvejen tyk bankbog bliver formentlig endnu mere velpolstret. Inklusive sponsoraftaler scorer Benzema angiveligt et sted mellem 100-200 millioner euro om året.

- Jeg glæder mig til at blive en del af en ny fodboldliga i et andet land. Jeg har været heldig med at opnå store ting i min karriere, og jeg har vundet alt i spansk og europæisk fodbold.

- Det føles som det rigtige tidspunkt at få en ny udfordring. Jeg ser frem til at møde mine nye holdkammerater, og sammen skal vi tage klubben og saudiarabisk fodbold til et nyt niveau, siger Benzema ifølge Reuters.