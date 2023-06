Benzema sagde farvel til Real Madrid med straffescoring

Atlético Madrid kunne med en sejr have snuppet andenpladsen for næsen af naboerne fra Real, og sådan så det også ud til at ende. Mod Villarreal førte Atlético 2-1, indtil Jorge Pascual udlignede dybt inde i tillægstiden, så kampen endte 2-2.

Dermed forblev det status quo mellem de to Madrid-hold, der startede og sluttede søndagen med et point imellem sig.

Senere søndag aften bliver det afgjort, hvem der skal rykke med Espanyol og Elche ud af La Liga. Det kan en række hold ende med at gøre.