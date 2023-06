Karim Benzema stopper i Real Madrid

Det er i alt blevet til 647 kampe for Benzema i Real Madrid-trøjen, hvilket betyder, at han er den spiller, der har opnået femteflest kampe for klubben.

På alletiders topscorerliste i Real Madrid indtager han andenpladsen med 353 mål. Kun Cristiano Ronaldo overgår ham.

Det er uvist, hvor Benzema fortsætter karrieren, men angriberen sættes kraftigt i forbindelse med et skifte til Saudi-Arabien.

Den saudiarabiske tv-station Al Ekhbariya oplyser ifølge Reuters, at klubben Al-Ittihad har indgået en toårig aftale med Karim Benzema.

Mediet beretter, at klubbens formand og næstformand har været i Madrid for forhandle aftalen på plads. Aftalen nævnes som en ”rekordhandel”.

Skulle Benzema ende i Saudi-Arabien, så følger han i Cristiano Ronaldos fodspor. Portugiseren er for tiden tilknyttet Al-Nassr.