HB Køge vandt og er så godt som sikker på mesterskab

Køge har således en markant bedre målscore end Brøndby. De to tophold møder hinanden i sidste runde, og vestegnsklubben er tvunget til at vinde med 11 mål for at overtage førstepladsen.

Det kommer næppe til at ske, og Køge kan derfor godt allerede nu tillade sig at fejre klubbens tredje mesterskab i træk.

Det så allerede godt ud for Køge ved pausen lørdag. Her stod der 2-0, og den føring blev altså fordoblet i anden halvleg. Fortuna Hjørring havde inden kampen vundet fire i træk i mesterskabsspillet, men nordjydernes gode stime fik altså en brat afslutning.