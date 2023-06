Lyngby reddede sig og sendte Horsens ned på anden klasse

Den enorme betydning, som kampen mellem Horsens og Lyngby havde for begge hold, var tydelig at aflæse, for spillet virkede i lange perioder forkrampet og forsigtigt. Samtidig havde holdene et stort defensivt fokus.

De første 45 minutter var meget tætte og bød kun på et enkelt målforsøg inden for rammen.

I anden halvleg åbnede kampen op, og det ledte til flere scoringsmuligheder i begge ender.

Nedrykningsdramaet var meget jævnbyrdigt og indeholdt langt flere dueller, hårde frispark og intensitet end flot spil og store målchancer.