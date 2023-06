AaB rykker ned efter 36 år i den bedste fodboldrække

Efter 36 års uafbrudt ophold på øverste niveau skal AaB i næste sæson spille i landets næstbedste række. Det står klart, efter klubben lørdag tabte med 0-1 til Silkeborg IF på Aalborg Portland Park.

Dermed rykker AaB ned i 1. division i selskab med AC Horsens.

Uafgjort havde ellers været nok til at sikre overlevelse, men en sen scoring efter et brændt straffespark til Silkeborg var med til at sende traditionsklubben ned i den næstbedste række.