Guardiola advarer City-trup: United har imponeret mig

Man er i Manchester United godt klar over, at der skal lukkes ned for ham.

Men ligefrem at frygte ham er der ingen grund til, når man spørger Uniteds forsvarsspiller Raphaël Varane.

- Frygt? På ingen måde. Hvorfor det?, siger Varane til The Telegraph.

- Ja, han er en meget god spiller, det ved vi alle sammen. Men faren fra City er overalt, de er meget komplette, siger Manchester United-forsvareren.

Han peger på, at en spiller som Kevin De Bruyne kan være nøglen til at stoppe Haaland. Fordi stopper man De Bruyne, kan han ikke lægge op til Haaland.

De Bruyne afsluttede ligasæsonen med 16 assists, hvoraf halvdelen var til nordmanden.

Der er lagt op til en stor finale, hvor United, der sluttede på tredjepladsen i Premier League, også drømmer om at hente endnu en titel til klubbens store trofæskab.

- Selvfølgelig ved vi, at det er en stor finale. Vi har hele året kæmpet for at vinde titler. Vi vil gøre absolut alt for at vinde, siger United-keeper David De Gea ifølge AFP.