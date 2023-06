Manchester City vandt FA Cuppen og nærmer sig The Treble

Den vej havde bestemt ikke været let. En britisk togstrejke gjorde det umuligt for de mange tilrejsende fans at benytte den mulighed, og busserne var blevet dirigeret flere forskellige veje til London for at undgå trafikale problemer på vejene.

Drama til det sidste

Turen tilbage bliver givetvis sjovest for City-fansene, og festen startede for alvor kort inde i anden halvleg, da Ilkay Gündogan gjorde sig til dobbelt målscorer. Efter et frispark til højre for feltet fandt De Bruyne en fri Gündogan, der igen leverede en velplaceret helflugter. David de Gea i United-målet så bolden for sent, selv om skuddet ikke blev specielt hårdt, og kunne ikke nå ud til den.

Gündogan sendte også bolden i mål midt i anden halvleg og kunne lugte hattricket, men målet blev underkendt for en ganske tydelig offside.

Efter 61 minutter blev Christian Eriksen skiftet ud uden for alvor at have gjort sig bemærket i kampen. Det gjorde til gengæld hans afløser, Alejandro Garnacho, der ikke var langt fra at sende et flot langskud i kassen, men bolden smøg sig tæt forbi stolpen.

Selv om det ikke var den mest velspillede finale i historiebøgerne, var dramaet til stede helt til det sidste. Efter flere store chancer i begge ender det sidste kvarter, sendte United bolden på overliggeren i tillægstiden, men United-spillerne måtte kort efter bøje nakken i skuffelse, da kampen blev fløjtet af.

City ligner fortsat et hold, der er svær at nå for de fleste, og italienske Inter kommer afgjort på noget af en opgave i Champions League-finalen.