Daniel Agger stopper som cheftræner i HB Køge

Men det har klubben ikke været i nærheden af i de to sæsoner, hvor Agger og Jacobsen har stået i spidsen for holdet.

I denne sæson havnede HB Køge for andet år i træk i nedrykningsspillet, og det var i en periode et spørgsmål om at redde sig en ny sæson i 1. division.

- Beslutningen om at stoppe har modnet sig de seneste måneder, og nu er timingen den rette.

- Vi var alle klar over, at det kunne blive en kamp for at undgå nedrykning i denne sæson, og vi tabte også for meget på et tidspunkt, siger Agger til klubbens hjemmeside.