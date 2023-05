FCK-profil: »Der er uacceptabelt at lade den situation opstå«

Det blev bakket op af en anden af kampens hovedpersoner, FCK-målmanden Kamil Grabara.

»Så længe vi kan vende kampen, er alt godt, men vi kan ikke lege med ilden på den måde, vi gjorde. Det er uacceptabelt i forhold til det defensive, for vi kan ikke klandre offensiven – det handler om defensiven, inklusive mig og drengene foran mig. Der er uacceptabelt at lade den situation opstå, så fuld kredit til de offensive spillere for, at vi vendte kampen,« sagde Kamil Grabara, der også roste modstanderen fra Aarhus: