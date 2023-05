Tamme Arsenal taber: Manchester City er engelske mestre

Det er femte gang på seks sæsoner, at Manchester City snupper det engelske mesterskab.

Arsenal lukkede lørdag mål ind i første halvleg og lignede aldrig et hold, der for alvor troede på, at mesterskabet længere var inden for rækkevidde.

Klubben fra London lå ellers i lang tid i førersædet til at snuppe mesterskabet. I mere end halvdelen af sæsonen har klubben indtaget førstepladsen. Men da det virkelig gjaldt i sæsonafslutningen, gik det galt.

Samtidig har Manchester City løftet sit niveau betragteligt og vundet 11 kampe i træk. Søndag kan klubben fejre mesterskabet med sin 12. sejr på stribe, når Chelsea kommer på besøg på Etihad Stadium.