Højlund brød måltørken med flot drøn i Atalanta-sejr

Ved stillingen 1-1 i starten af anden halvleg spillede målmanden således lidt for smart i forsøget på at afdrible Atalantas Mario Pasalic, der nemt scorede i et tomt net efter brøleren.

Atalanta er i den modsatte ende af tabellen nummer seks og med tre friske point styrket i sin kamp for en så god europæisk billet som muligt.