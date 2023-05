Men Manchester United vandt samtidig 1-0 over Bournemouth, og det betyder, at Liverpools muligheder for Champions League er næsten væk.

Liverpool, som kun mangler en kamp, har nemlig tre point op til Manchester United på fjerdepladsen og Newcastle på tredjepladsen.

De to klubber foran Liverpool mangler to kampe, og det skal gå meget galt for dem, hvis ikke de kommer til at henvise Liverpool til Europa League.

Inden lørdagens opgør havde Liverpool vundet syv Premier League-kampe i træk, men stimen blev altså brudt.