Manchester City tævede Real Madrid og er klar til Champions League-finalen

Inter kan her vinde sin fjerde europæiske mesterskabstitel og den første siden 2010. City jagter omvendt sin første triumf, efter at det i 2021 blev til et 0-1-nederlag til Chelsea i klubbens første forsøg.

Spændingen om det samlede resultat var på vippen fra første fløjt i Manchester onsdag.

City lod således bolden flyde rundt mellem de til tider meget passive Real-spillere, og to gange inden for de første 20 minutter måtte Thibaut Courtois hive en redning frem for at forhindre målmaskinen Erling Haaland i at blive kampens første målscorer.

Æren tilfaldt i stedet Bernardo Silva efter 23 minutter. Han blev spillet fri i feltet af en klasseaflevering fra kreatøren Kevin De Bruyne og snød Courtois med en afslutning fladt i det korte hjørne, da belgieren var gået til den anden side.