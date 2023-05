Liverpool vandt igen og sender Leicester mod nedrykning

Jamie Vardy og co. har blot 30 point for 36 kampe. Det er to færre end Everton lige over nedrykningsstregen, og med kun to kampe tilbage begynder det at se en smule svært ud for Leicester at overleve.

Liverpools gode stime har etableret holdet på ligaens femteplads. Der er kun et point op til Newcastle og Manchester United på tredje- og fjerdepladsen, men Liverpool skal stadig bruge en del hjælp for at ende i top-4 med en billet til Champions League i næste sæson.

Newcastle og Manchester United har nemlig begge spillet en kamp færre og skal derfor smide point to gange i deres tre sidste kampe, for at Liverpool kan overhale dem.