Tysk midtbanekreatør brillerer i Manchester City-sejr

Manchester City tog søndag endnu et stort skridt mod det engelske mesterskab med en overbevisende sejr på 3-0 ude over Everton.

Ilkay Gündogan stod for to af målene for Manchester City og lagde op til det sidste, der blev sat ind af topscorer Erling Haaland.

Med sejren topper City nu Premier League med 85 point efter 35 kampe. Arsenal har på andenpladsen fire point færre med tre spillerunder tilbage af sæsonen. Arsenal tager senere søndag imod Brighton.