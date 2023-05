Brandvarm Pernille Harder scorer to mål igen

Det andet mål sørgede hun selv for at spille sig op til. Harder fik bolden midt på Leicesters banehalvdel og driblede stille og roligt frem mod målet. Leicesters forsvar blev ved med at bakke, og til sidst sparkede Harder bolden over stregen.

20 minutter efter pausen blev Pernille Harder skiftet ud og kunne fra bænken nyde, at holdkammeraterne kørte sejren i garagen.

Chelsea er nummer to i Women’s Super League, som føres af Manchester United. Der er et point mellem de to hold, men Chelsea har overhånden, fordi klubben har spillet en kamp færre end United.