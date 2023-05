Sprudlende Fulham knuste nedrykningstruet danskerklub

Men Jamie Vardy misbrugte fodboldens største chance.

I stedet måtte Daniel Iversen igen hente bolden ud af sit net. Med et brag af et langskud scorede Willian til 5-1 efter 70 minutter.

James Maddison pyntede på resultatet med ti minutter igen, da han i modsætning til Jamie Vardy formåede at omsætte et straffespark til mål, og kort før slutfløjt scorede Barnes igen efter en fejl i Fulhams defensiv.

I den næstbedste engelske række var Jon Dahl Tomassons Blackburn tæt på at spille sig til en plads i playoff. Men en 4-3-sejr over Millwall var ikke nok til, at holdet i denne sæson kommer til at spille om oprykning.

I stedet skal Luton, Middlesbrough, Coventry og Sunderland slås om en billet til Premier League.