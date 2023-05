Manchester City fik pligtsejr i hus mod Leeds

Tyskerens mål var nærmest identiske. I begge tilfælde trykkede Gündogan af fra kanten af feltet med velplacerede skud, som Leeds-målmand Joel Robles måtte give fortabt over for.

Spændingen var helt væk, og kampen så ud til at blive endegyldigt lukket, da City fik et straffespark med små ti minutter tilbage. Men Gündogan brændte som sagt, og få øjeblikke senere livede kampen for alvor op, da Rodrigo ud af det blå reducerede til 1-2.

Det gav nogle nervøse slutminutter på Etihad Stadium, men hjemmeholdet fik altså kørt sejren i hus. City har vundet ti kampe i træk i ligaen.

Leeds ligger på 17.-pladsen - lige over nedrykningsstregen - men kan mandag ryge under den, når Nottingham Forest og Everton skal i aktion.