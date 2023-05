PSG-træner bekræfter suspendering af Messi

Messi tog mandag - uden klubbens accept - til Saudi-Arabien, som argentineren er en slags ambassadør for.

Det faldt slet ikke i god jord hos PSG-ledelsen, da holdet for tiden kæmper lidt med resultaterne. Så sent som søndag blev det til et nederlag i ligaen til Lorient.

PSG har ikke officielt meldt noget ud om suspenderingen, og i medierne i Frankrig er der forskellige meldinger om varigheden af suspenderingen.

- Leos suspendering kommer oveni en periode med dårlige præstationer, det kan vi ikke gemme os bag. Jeg kan ikke sige, at det har været en rar periode. Der er et mål, vi skal opnå, og spillerne arbejder hårdt. Vi er fokuserede og engagerede, siger Galtier ifølge Reuters.