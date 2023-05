- De er begge kulturbærere og fantastiske rollemodeller for alle vores unge- og talentfulde spillere i klubben, siger fodboldchef Nicas Kjeldsen.

34-årige Bjelland afslører, at alternativet var et karrierestop.

- For mig var det udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt jeg skulle fortsætte karrieren og ikke et spørgsmål om, hvorvidt det skulle være i Lyngby Boldklub.

- Lyngby Boldklub er det eneste rigtige sted for mig, og jeg føler stadig, at jeg kan bidrage, siger Bjelland, der står noteret for 29 A-landskampe og ophold i blandt andet Brentford, Twente, FC København og FC Nordsjælland.