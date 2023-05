FCK følger AaB i pokalfinale efter stort målshow

Begge hold viste stor kvalitet i offensiven, hvilket kom til udtryk gennem de mange mål, som kampen bød på.

Målorgiet var dog også et resultat af store defensive fejl, som blev straffet kontant.

FCK var overordnet set bedst til at håndtere nerverne, og dermed løb holdet med billetten til pokalfinalen, hvor Jacob Neestrups tropper skal møde AaB.

Første halvleg var kun syv minutter gammel, da FCK bragte sig i front på mål af midtbaneprofilen Viktor Claesson.

Få minutter efter scoringen blev FCN via et VAR-tjek tildelt et straffespark, som angriberen Ernest Nuamah udnyttede til at udligne til 1-1.