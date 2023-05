AaB står i svært dilemma før pokalsemifinale

Michael Lumb prøvede i 2015 sammen med FC Vestsjælland at spille pokalfinale mod FCK i Parken og en måned senere rykke ned i 1. division.

- Jeg kan godt forstå, hvis AaB står med en masse panderynker.

- En tur ned i 1. division vil være katastrofalt for AaB. Det vil være rigtig skidt. Lige nu er AaB favorit til at rykke ned. Men de har den her kamp mod Horsens på hjemmebane, og den skal vindes.

- Der er ikke meget restitutionstid, og det bliver et meget presset program for AaB-spillerne. Især hvis pokalkampen går i forlænget spilletid, minder Michael Lumb om.

AaB har tilmed den ulempe, at søndagens superligakamp er sat som en tidlig kamp klokken 12.

- Jeg synes, AaB skal spare nogle spillere torsdag og stille med det bedst mulige hold på søndag mod Horsens. Det er en kamp, der gælder nedrykning.

- Taber AaB til Horsens, er løbet kørt. Så rykker AaB ned, vurderer Michael Lumb.

AaB-træner Oscar Hiljemark er ikke enig i anbefalingen om at spare spillere mod Silkeborg.

- Nej, jeg tror, at alle de spillere, som jeg har til rådighed, er klar til at spille to-tre kampe per uge. Det gjorde de i sidste uge. Det er to kampe, som kan give et kæmpe energiboost til holdet, hele klubben og til træning.

- Hvis andre mener noget andet, så må de mene det. For mig findes kampen på søndag ikke endnu.

- Vi spiller torsdag med en kæmpe mulighed for at komme i en pokalfinale. Efter den kigger vi på søndagens kamp, siger Oscar Hiljemark.

Der er kickoff mellem AaB og Silkeborg torsdag klokken 17.30. Den første semifinale sluttede 1-1.